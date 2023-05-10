مواجهات في الضفة الغربية منددة بجرائم الاحتلال في غزة





وهتف مشاركون في وقفة احتجاجية بجامعة بيرزيت، بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة الانتقام لدماء الشهداء.





وجاءت الوقفة تلبية لدعوات أطلقتها الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية بجامعة بيرزيت، وجابت مسيرة الجامعة انتصاراً لدماء الشهداء.





وخرجت وقفة مماثلة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، تنديداً بجريمة الاحتلال البشعة التي طالت قيادات في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.





وفي الخليل، شارك عدد من طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين بمسيرة احتجاجية، وعبّروا عن تنديدهم بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.





واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، تزامناً مع دعوات للإضراب الشامل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاشتباك مع قوات الاحتلال في نقاط التماس، ثأراً لشهداء غزة.

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير في الضفة الغربية، في وقفات تضامنية مع أهالي قطاع غزة، وفعاليات منددة بجرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني.