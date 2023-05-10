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العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن العراق يسعى للحصول على مساعدة دولية عاجلة لإنقاذ نهري دجلة والفرات من الانحسار نتيجة تغير المناخ.

وقال السوداني في حفل أقيم ببغداد: "إن إنقاذ نهري دجلة والفرات يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، نحن بحاجة إلى جهود جميع الأصدقاء في البلدان والمنظمات لمساعدة العراق في هذا الوقت الحرج من تاريخ النهرين العظيمين".

وتابع محمد  "إن حكومته وضعت استراتيجية مناخية تمتد حتى عام 2030 تشمل احتجاز الغازات لتقليل الأضرار البيئية، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، وتسخير الطاقات المتجددة.". وفق(العربية نت).

وفي آذار/ مارس، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "إن بلاده ستزيد كمية المياه المنبعثة من قسمها في نهر دجلة لمدة شهر لتخفيف ضائقة المياه في العراق."

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