الاقتصاد بغزة: السلع متوفرة في الأسواق والأسعار مستقرة

رام الله - دنيا الوطنطمأنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، المواطنين بتوفر السلع التموينية واستقرار الأسعار في الأسواق.وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ولليوم الثاني على التوالي تتابع حالة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة من حيث توفر السلع للمواطنين واستقرار الأسعار من خلال طواقم حماية المستهلك العاملة في كافة محافظات قطاع غزة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأكدت الوزارة للمواطنين بوجود المخزون السلعي لمدة كافية، كما أنها أعلنت قائمة الأسعار الاسترشادية للمواطنين وارفقتها بالرقم المجاني للتواصل مع طواقم الوزارة.وحذرت الوزارة أصحاب المحلات والمنشآت التجارية من مخالفة قائمة الأسعار المحددة من قبل الوزارة تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.ودعت الوزارة المواطنين للتواصل عبر الرقم المجاني (1800112233) في حالة وجود أي شكوى بشأن مخالفة الأسعار المعلنة من قبل الوزارة أو وجود أي احتكار للسلع والمنتجات.وأكدت الوزارة انها تعمل على مدار الساعة من أجل ضبط حالة الأسواق واستقرارها.وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وادخال المواد الاساسية والوقود حيث ان اغلاق المعابر ومنع دخول السلع الاساسية من احد وسائل العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد ابناء شعبنا وتصنف ضمن جرائم الحرب لأنها تستهدف السكان المدنيين وتزيد من معاناة المواطنين.