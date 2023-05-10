غزة: صلاح يوجه منتسبي الشرطة بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية

رام الله - دنيا الوطنوجه مدير عام الشرطة في غزة محمود صلاح كافة منتسبي جهاز الشرطة بتعزيز الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا والحفاظ على الجبهة الداخلية آمنة ومستقرة.جاء ذلك خلال رسالةٍ وجهها صلاح إلى عموم أبناء شعبنا، مشيداً بصمودهم في وجه العـدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة من ساعات فجر أمس الثلاثاء.وأكد صلاح خلال رسالته:"أن كافة منتسبي إدارات الشرطة مسخرون لخدمة شعبنا وقوفاً عند المسؤولية والواجب الوطني في حفظ أمنه واستقراره ".وأشاد صلاح بالدور الكبير والجهود التي يقدمها منتسبو الشرطة في مساندة كافة الطواقم العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني ومختلف الهيئات والوزارات العاملة في الحكومة الفلسطينية.