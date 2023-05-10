شؤون فلسطينية

غزة: صلاح يوجه منتسبي الشرطة بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية

غزة: صلاح يوجه منتسبي الشرطة بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية
مدير عام الشرطة في غزة محمود صلاح
رام الله - دنيا الوطن
وجه مدير عام الشرطة في غزة محمود صلاح كافة منتسبي جهاز الشرطة بتعزيز الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا والحفاظ على الجبهة الداخلية آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال رسالةٍ وجهها صلاح إلى عموم أبناء شعبنا، مشيداً بصمودهم في وجه العـدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة من ساعات فجر أمس الثلاثاء.

وأكد صلاح خلال رسالته:"أن كافة منتسبي إدارات الشرطة مسخرون لخدمة شعبنا وقوفاً عند المسؤولية والواجب الوطني في حفظ أمنه واستقراره ".

وأشاد صلاح بالدور الكبير والجهود التي يقدمها منتسبو الشرطة في مساندة كافة الطواقم العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني ومختلف الهيئات والوزارات العاملة في الحكومة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

مواجهات في الضفة الغربية منددة بجرائم الاحتلال في غزة

مواجهات في الضفة الغربية منددة بجرائم الاحتلال في غزة

الاقتصاد بغزة: السلع متوفرة في الأسواق والأسعار مستقرة

الاقتصاد بغزة: السلع متوفرة في الأسواق والأسعار مستقرة

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يطلقان مشروع تعزيز المنعة الاقتصادية الاجتماعية لدعم المناطق المتضررة

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يطلقان مشروع تعزيز المنعة الاقتصادية الاجتماعية لدعم المناطق المتضررة

غزة: صلاح يوجه منتسبي الشرطة بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية

غزة: صلاح يوجه منتسبي الشرطة بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية

مجدلاني: نسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً

مجدلاني: نسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً

&quot;النجاح&quot; تحصد مركزين متقدمين بحفل تسليم جائزة أفضل بحث علمي بمجال المياه والصرف الصحي

"النجاح" تحصد مركزين متقدمين بحفل تسليم جائزة أفضل بحث علمي بمجال المياه والصرف الصحي

الخارجية: نتابع جريمة قتل الأطفال والمدنيين في غزة لمحاسبة مرتكبيها

الخارجية: نتابع جريمة قتل الأطفال والمدنيين في غزة لمحاسبة مرتكبيها

جامعة النجاح الوطنية تنظم المؤتمر المحكم بعنوان &quot;الوسائل البديلة لحل المنازعات وفعاليتها في فلسطين&quot;

جامعة النجاح الوطنية تنظم المؤتمر المحكم بعنوان "الوسائل البديلة لحل المنازعات وفعاليتها في فلسطين"

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يطلقان مشروع تعزيز المنعة الاقتصادية الاجتماعية لدعم المناطق المتضررة

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يطلقان مشروع تعزيز المنعة الاقتصادية الاجتماعية لدعم المناطق المتضررة

غزة: صلاح يوجه منتسبي الشرطة بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية

غزة: صلاح يوجه منتسبي الشرطة بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية

&quot;النجاح&quot; تحصد مركزين متقدمين بحفل تسليم جائزة أفضل بحث علمي بمجال المياه والصرف الصحي

"النجاح" تحصد مركزين متقدمين بحفل تسليم جائزة أفضل بحث علمي بمجال المياه والصرف الصحي

جامعة النجاح الوطنية تنظم المؤتمر المحكم بعنوان &quot;الوسائل البديلة لحل المنازعات وفعاليتها في فلسطين&quot;

جامعة النجاح الوطنية تنظم المؤتمر المحكم بعنوان "الوسائل البديلة لحل المنازعات وفعاليتها في فلسطين"

حماس تُعلق على استشهاد شابين في قباطية

حماس تُعلق على استشهاد شابين في قباطية

الطقس: أجواء حارة وجافة وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

الطقس: أجواء حارة وجافة وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

الداخلية بغزة تطلق منصة جديدة تحمل اسم &quot;الجبهة الداخلية&quot;

الداخلية بغزة تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"

جبارين: المقاومة ستفاجئ الاحتلال وعليه أن يرقب كل الساحات

جبارين: المقاومة ستفاجئ الاحتلال وعليه أن يرقب كل الساحات

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

الخارجية المصرية: تنسيق مصري سعودي لحل الأزمة السودانية

الخارجية المصرية: تنسيق مصري سعودي لحل الأزمة السودانية

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟