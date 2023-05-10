شؤون فلسطينية

مجدلاني: نسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً

مجدلاني: نسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً
وزير التنمية الاجتماعية - أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
 أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني على مواصلة
العمل مع الشركاء في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية من أجل بناء أرضية حماية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في فلسطين وذلك بما يعزز نظام الحماية الاجتماعية بشكل عام.

وأشار مجدلاني إلى أن الوزارة تسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الإعاقة وكبار السن مؤكداً على أهمية المشروع الذي ساعد على استخدام الأدلة المبنية على تقييم الاحتياجات في صنع السياسات ووضع الموازنات الخاصة بفئتي ذوي الاعاقة وكبار السن.

وقال أحمد مجدلاني: "تم العمل على إنجاز قاعدة بيانات خاصة بذوي الإعاقة في الضفة الغربية ونحن بحاجة لتوسيع العمل عليها في قطاع غزة وربطها بنظام السجل الوطني وإدارة الحالة التي تمكننا من رسم السياسات والبرامج لهذه الفئات."

وشكر وزير التنمية الاجتماعية كل الشركاء في اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية مؤكداً مواصلة العمل المشترك للوصول إلى أرضية حماية اجتماعية شاملة ضمن نهج الحقوق.

بدورهم، أكدّ الشركاء الدوليين على مواصلة العمل مع الوزارة لبناء أرضية شاملة للحماية الاجتماعية وتطوير نظم الحماية التي تغطي كل الفئات الاجتماعية مؤكدين على مواصلة الاستفادة من نتائج الدراسات لتصميم التدخلات الخاصة بذوي الإعاقة وكبار السن. 

جدير بالذكر أنه تم من خلال المشروع رسم خارطة لمقدمي الخدمات الاجتماعية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة إلى تنفيذ عدد من الدراسات التي تساعد على تعزيز الاستجابة للاحتياجات متعددة الأبعاد لهذه الفئات كما ساهم المشروع في بناء قدرات الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة من أجل بناء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية.

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