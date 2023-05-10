دولي

بقيمة 1.2 مليار دولار.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

بقيمة 1.2 مليار دولار.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة  تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1,2 مليار دولار لأوكرانيا

و تشمل حزمة المساعدات العسكرية على أنظمة دفاع جوي وذخيرة وأموالا للتدريب، وستستخدم هذه الأموال لشراء الأسلحة بدلا من سحبها من المخزون الأميركي. وفق(سكاي نيوز) بالعربية.

وتتلقى أوكرانيا بموجب الصفقة أنظمة دفاع جوي وذخائر إضافية بالإضافة إلى التكنولوجيا لدمج قاذفات الدفاع الجوي الغربية والصواريخ والرادارات مع أنظمة الدفاع الأوكرانية الأصلية.

وقدمت وزارة الدفاع الأميركية منذ بداية السنة المالية 2023 خمسة مليارات دولار لأوكرانيا بموجب مبادرة المساعدة الأمنية في أربع دفعات منفصلة.

وفي السنة المالية 2022، خصصت الولايات المتحدة 6.3 مليار دولار من أموال المبادرة لشراء عتاد لأوكرانيا.

وأرسلت الولايات المتحدة أكثر من 35 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي تخول للرئيس إرسال عتاد وخدمات من المخزون الأميركية دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ.

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