جامعة النجاح الوطنية تنظم المؤتمر المحكم بعنوان "الوسائل البديلة لحل المنازعات وفعاليتها في فلسطين"

رام الله - دنيا الوطننظّمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالشراكة مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبرنامج سواسية2 وبالتعاون مع وزارة العدل، المؤتمر العلمي المحكم بعنوان الوسائل البديلة لحل المنازعات وفعاليتها في فلسطين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 في مدرج القانون في الحرم الجامعي الجديد.جاء ذلك بحضور أ.د. محمد الشلالدة، وزير العدل، وأ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، وأ. أمل الفقيه، المدير التنفيذي لمركز شمس، والسيد مأمون عتّيلي، ممثل مؤسسة UNDP؛ ود. نعيم سلامة، عميد كلية القانون إضافة إلى ممثلي السلك القضائي والقانوني، والنيابة العامة، وعدد من المحامين وممثلي الوزارات والشرطة والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وطلبة كلية القانون وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.ويهدف المؤتمر إلى إيضاح الدور الأساسي للوسائل البديلة لحل المنازعات وما تحتله من أهمية من الناحية العملية والقانونية على المستوى الدولي والمحلي، والمساهمة في تفعيل دور الوسائل البديلة في حل المنازعات من أجل تعزيز وصول المواطنين إلى العدالة، وتبيان دور القضاء في تعزيز منظومة العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات، والمبررات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات.وانطلقت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.وفي كلمته رحب أ.د. زيد بالحضور كافة، وأكد أهمية هذا المؤتمر في معالجة قضية حيويّة وبالغة الأهمية في مجتمعنا الفلسطيني، وبطرق بعيدة عن الصورة النمطية التقليدية لحل المنازعات.وأشار سعادته إلى مضي جامعة النجاح الوطنية في تحقيق الإنجازات رغم التحديات كافّة، فقد استطاعت النجاح أن تكون في مقدّمةِ الجامعات العربية والعالمية في التصنيفاتِ الدوليةِ المعروفَةِ، واستطاعت أن تقودَ الجامعاتِ العالميّةَ، ومثالُ ذلكَ الإنجاز الأخير الذي تحقّقَ لفلسطينَ بقيادةِ الجامعة لاتحادِ الجامعاتِ المتوسطيّةِ (UNIMED)، وأشاد بتميز كلية القانون على المستوى الأكاديمي وحصد الجوائز القانونيّة، والعضويّات العالميّة، والاتفاقيّات الدوليّة، والتوسّع في برامج الدراسات العليا، والتي كان آخرها برامج الدكتوراه في القانون العام والدكتوراه في القانون الخاص.واستهل معالي أ.د. شلالدة كلمته بالترحم على أرواح الشهداء الأبرار، واستنكر العدوان المستمر على مدينة نابلس، وأكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر في رحاب جامعة النجاح، نظراً لأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات التي برزت نتيجة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على مختلف الأصعدة. كما وأشار إلى علاقة الوسائل البديلة بالقضاء، ومميزاتها ودورها في المعاملات التجارية والتنمية الاقتصادية. وأكد سعي وزارة العدل للمساهمة في التخفيف من الاختناق القضائي عبر تشجيع المواطنين باللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، حيث تساهم هذه الوسائل بحفظ السلم الأهلي والذي يعد هدفاً استراتيجياً لوزارة العدل.ووجه معاليه شكره للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه، وتمنى أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصياتٍ تأخذُ طريقها إلى التطبيق، مما يحقق الإفادةِ منها، ويكون لها الانعكاس الإيجابي على تَطورِ المجتمع.من جهته وجه د. سلامة شكره للشركاء، وأكد أهمية انعقاد المؤتمر لما يعانيه القضاء النظامي من اختناق في القضايا المنظورة، ولمواكبة التطورات القانونية التي تفرض نفسها بأهمية إيجاد وسائل بديلة عن القضاء العادي لحسم المنازعات بسرعة وتخصص أدق، كما وأشار إلى أن فكرة المؤتمر تكمن في جانبين وهما التوعوي لخدمة المجتمع، والقانوني البحثي لخدمة الباحثين والمختصين.ونوّه د. سلامة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية الجامعة وإدارتها لخدمة المجتمع ومعالجة قضاياه وإيماناً بأهمية التعليم التطبيقي والعملي المنسجم مع رؤية كلية القانون لبناء العقلية القانونية لدى الطلبة والباحثين. وأضاف: "يشارك في المؤتمر 11 ورقة علمية من باحثين مختصين من مختلف الجامعات والمؤسسات المحلية والإقليمية، وسيتم نشرها في مجلة جامعة النجاح الوطنية للعلوم الإنسانية".من جهتها أكدت أ. الفقيه أن احتضان جامعة النجاح الوطنية لفعاليات هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وأشارت إلى أهمية المؤتمر الذي يستعرض موضوع التحكيم وآثاره الإيجابية في فض النزاعات الشخصية والدولية، واللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، لما توفره من مرونة ومراعاة اقتضاء الأفراد لحقوقهم بعدالة، وأهمية التحكيم، وذلك في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة بفلسطين.هذا واشتمل المؤتمر على جلستين، تناولت الجلسة الأولى عملية التحكيم من الاتفاق إلى التنفيذ، فيما تناولت الجلسة الثانية التحكيم في مواضيع خاصة والوسائل البلدية لحل المنازعات، حيث تحدّث خلال هذه الجلسات عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال.