شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لتسهيل مغادرة المرضى

الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لتسهيل مغادرة المرضى
الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لتسهيل مغادرة المرضى
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي ، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لانقاذ حياتهم قبل فوات الاوان.

وقالت الوازرة في بيان لها إن "اغلاق الاحتلال الاسرائيلي لحاجز بيت حانون حرم 142 مريض ومرافقيهم ، غالبيتهم مرضى أورام اضافة الى 5 حالات انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة وداخل أراضي الـ48".

وتابعت "لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً ، وعرقلة ادخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة"

واعتبرت أن "منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية". 

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