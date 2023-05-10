شؤون فلسطينية

أونروا تصدر تحديثاً حول طبيعة عملها وخدماتها في غزة

أونروا تصدر تحديثاً حول طبيعة عملها وخدماتها في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وكالة (أونروا) في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تحديثاً حول طبيعة عملها وخدماتها في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها القطاع.

وقالت الوكالة إن المراكز الصحية فتحت أبوابها منذ صباح اليوم بحيث تقدم الخدمات الأساسية لجمهور اللاجئين من خلال صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، ومتابعة حالات الحمل عالية الخطورة داخل المراكز الصحية.

ولفتت إلى أنه سيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لما بعد الولادة التي تتضمن الأم والطفل، والتطعيمات للأطفال، وعلاج حالات الأسنان الحادة والطارئة، وتقديم خدمات المختبرات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية في المراكز للحالات ذات الأعراض الحادة والشديدة.

وأوضحت أنه سيتم توفير خدمة التطبيب عن بُعد، والتي يمكنهم الوصول إليها من خلال الرقم المجاني: 1800444666 وذلك لطلب المشورة الصحية في الحالات ذات الأعراض الطفيفة والمتوسطة لتقليل تعرض الجمهور للخطر.

وبينت أنه ستستأنف أعمال صحة البيئة في المخيمات، بحيث تبدأ الساعة 8:30 صباحاً، وتبقى المدارس بما في ذلك مركز النور للمكفوفين بصريا ومراكز التدريب مغلقة اليوم.

وسيستمر عمل حراسة وأمن منشآت الأونروا، وكذلك تشغيل آبار المياه، كما أن الخدمات اللوجستية تعمل لدعم المنشآت والخدمات القائمة لهذا اليوم.

وبينت أنه سيتم تعليق خدمات توزيع الغذاء من مراكز التوزيع لهذا اليوم فقط وستتم المراجعة تبعاً للأوضاع.

أما باقي المنشآت والخدمات ستستأنف بالأيام القادمة وتبعاً للأوضاع.

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