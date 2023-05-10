إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال جنوب جنين



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفتى أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر نتيجة العدوان الإسرائيلي على قباطية بجنين وصفت جراحه بالحرجة جداً.



وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في احد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث بجروح.



وفجر اليوم، استشهد الشابان أحمد جمال عساف، وراني وليد قطنات، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.