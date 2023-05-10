شؤون فلسطينية

إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال جنوب جنين

إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال جنوب جنين
إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب فتى (17 عاما)، اليوم الأربعاء، بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفتى أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر نتيجة العدوان الإسرائيلي على قباطية بجنين وصفت جراحه بالحرجة جداً.

وفجر اليوم، استشهد الشابان أحمد جمال عساف، وراني وليد قطنات، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في احد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث بجروح.

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