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الخارجية المصرية: تنسيق مصري سعودي لحل الأزمة السودانية

الخارجية المصرية: تنسيق مصري سعودي لحل الأزمة السودانية
وزير الخارجية المصرية- سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على وجود اتصالات مستمرة مع المملكة العربية السعودية من أجل التوصل لحل للأزمة السودانية.

وقال سامح شكري: "إن هناك اتصالات مستمرة مع فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، منذ بداية الأزمة السودانية."

وتابع شكري "إن هناك دعوة مشتركة من بلاده والمملكة العربية السعودية لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية." وفق (سبوتنيك).

وأشار وزير الخارجية المصرية إلى أن قرار جامعة الدول العربية بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة لاحتواء الأزمة.

وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.

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