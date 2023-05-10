صحفي إسرائيلي: طموح الجيش ونتنياهو إنهاء الجولة مع غزة بأسرع وقت ممكن

بدوره قال الصحفي، تال ليف رام من صحيفة (معاريف)، إن لدى حركة حماس الكثير لتخسره من المواجهة المباشرة مع إسرائيل، "لكن هذه المرة قد يكون من الصعب جدًا عليها عدم التدخل، لذلك يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي مستعدًا لهذا الاحتمال ،لأن دخول حماس سيجعل الصراع أكثر تعقيدًا".





يشار إلى أن جيش الاحتلال شنّ غارات فجر الثلاثاء على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 13 مواطناً بينهم ثلاثة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس.





وحتى اللحظة لم ترد فصائل المقاومة بقطاع غزة على جريمة الاغتيال الإسرائيلية.