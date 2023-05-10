شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء،  حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الشُّبان في مدن الضفة الغربية.

من مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين، من بلدات اوصرين ودوما وبيتا، جنوب نابلس

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات جنوب نابلس، واعتقلت خمسة مواطنين وهم: عبد الله عديلي، ومجاهد عديلي، ومحمود عديلي من بلدة أوصرين، ومحمود دوابشة من دوما، وفادي معلا من بيتا.

ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب باسل أبو سمري، بعد أن داهمت منزله في المخيم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد نادر الرفاتي، من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.  

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت بعد منتصف ليلة أمس، وعلى المدخل الغربي لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، الشاب مالك حسين هارون، من سكان مخيم الدهيشة جنوبا، بحجة وجود آله حادة داخل مركبته.  

ومن مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رياض محمد رفيق أبو عليان (19 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزله في المدينة.

كما أفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة في ساعات الفجر

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