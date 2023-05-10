الشؤون المدنية تتسلّم جثمان الشهيد سليمان عويض من أريحا

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن طواقمها تسلمت اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد سليمان عايش عويض من مخيم عقبة جبر في اريحا.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن جثمان الشهيد عويض نقل إلى مستشفى اريحا الحكومي، وسيوارى جثمانه الطاهر حسب ترتيبات عائلته وذويه.وبينت أن استرداد جثمان الشهيد عويض يأتي ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة بتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء.وكان الشهيد عويض قد استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 2023.