حركة فتح تؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه



و حمل عبيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الفاشية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء و كل ما يترتب عليها من تداعيات على كل المستويات.



وطالب عبيد المجتمع الدولي لمحاسبة هذا الاحتلال و الكف عن سياسة الكيل بمكيالين و ازدواجية المعايير التي تشكل غطاء لهذه المجازر البشعة طوال الـ75 عام من الصراع الدموي المفتوح مع هذا الكيان الغاصب .



و جدد دعوة قيادة حركة فتح لحوار وطني شامل يفضي لإنهاء الانقسام و تحقيق المصالحة الوطنية و التوافق على استراتيجية فلسطينية لمواجهة التحديات التي تتهدد المشروع الوطني.



و أعلن عبيد عن وقوف حركة فتح بكل أطرها و مؤسساتها جنباً إلى جنب مع شعبنا بهذا المصاب الجلل و أن فتح ستقوم بكل واجباتها علي مختلف الاتجاهات لحماية شعبنا وصون الدماء .



و ثمن جمال عبيد جهود القيادة الفلسطينية و الرئيس محمود عباس أبو مازن التي تُبذل مع العديد من المؤسسات و الأطراف الإقليمية و الدولية لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني و تقديم الاحتلال إلى محكمة الجنيات الدولية .



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو الهيئة القيادية العليا للمحافظات الجنوبية، جمال عبيد على حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكل الطرق و الوسائل التي كفلتها كل القوانين والمواثيق.ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الشهداء الذين استشهدوا فجر الثلاثاء أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.