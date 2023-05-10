حماس تُعلق على استشهاد شابين في قباطية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن حركته تنعى الشبان الذين استشهدوا صباح اليوم في قباطية وجنين برصاص جيش الاحتلال بعد تصديهم له.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه البطولة التي يرسمها شعبنا على طول الوطن وفي كل نواحيه سترسم طريق النصر، وهي دليل الفدائية العظيمة لشعبنا الثائر.واستشهد الشابان أحمد جمال عساف، وراني وليد قطنات، فجر الأربعاء، وأصيب ثالث بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.