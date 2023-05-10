الطقس: أجواء حارة وجافة وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، وحارا نسبيا الى حار، وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلا ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية إلى خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الحشائش والأعشاب الجافة.