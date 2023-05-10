شؤون فلسطينية

خشية من الرد.. الاحتلال يتخذ إجراءً جديداً على حدود غزة

خشية من الرد.. الاحتلال يتخذ إجراءً جديداً على حدود غزة
الاحتلال يتخذ إجراءً جديداً على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن جيش الاحتلال اتخذ إجراءً جديداً على الحدود المتاخمة لقطاع غزة؛ خشية من الرد المنتظر لفصائل المقاومة الفلسطينية.

ووفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن قوات الجيش على حدود قطاع غزة أخفت وحجبت صباح اليوم بمساعدة حاويات كبيرة "محطة وقود ومطعم" في غلاف غزة خوفاً من نيران مضادة من غزة.

وبالأمس، حمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة التي راح ضحيتها 13 شهيداً من بينهم ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي ونساء وأطفال.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، إنه "على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن".


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