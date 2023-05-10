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شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"

الداخلية بغزة تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء الثلاثاء، عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية - قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي، إن "التطبيق يأتي حرصاً على توفير المعلومات والرواية الرسمية بالأدوات المناسبة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بما يسهم في تثبيت الجبهة الداخلية الفلسطينية وقطع الطريق على مروجي الشائعات، ولتعزيز نوافذ التواصل مع المواطنين.

وأوضح البزم، أن "المنصة ستكون مخصصة لنشر البيانات والمعلومات في شتى المجالات التي تخدم المجتمع الفلسطيني خاصة في أوقات التصعيد والعدوان الإسرائيلي وحالات الطوارئ".

وبإمكان المواطنين والمهتمين الاشتراك بالمنصة من خلال نوافذها على مواقع التواصل الاجتماعي:

 فيسبوك: https://www.facebook.com/HomeFrontGaza

- تليغرام: https://t.me/HomeFrontGaza

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