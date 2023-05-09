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شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يكشف فحوى رسالتهم للأطراف الإقليمية بشأن العدوان على غزة

قيادي بحماس يكشف فحوى رسالتهم للأطراف الإقليمية بشأن العدوان على غزة
قصف إسرائيلي على غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن فحوى رسالتهم للأطراف الإقليمية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بدران، في تصريح صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إننا "أكدنا للأطراف الإقليمية أن جريمة الاحتلال في غزة كبيرة وتستلزم رداً من المقاومة".

وأضاف بدران أن استهداف قيادات الجهاد الإسلامي يعد استهدافًا لجميع فصائل المقاومة.

وتابع: "سنواصل التنسيق مع حركة الجهاد ولن نسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك، مبيناً أن "الاحتلال يعيش حالة رعب لإدراكه أن جريمته لن تمر دون رد فلسطيني"

وأكد بدران أن "الرد الفلسطيني سيكون موحداً والقضية الفلسطينية قضية جميع فصائل المقاومة".

في السياق، كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن تعليق المقاومة الاتصالات مع الوسطاء أو أي جهة تسعى لتخفيض التصعيد الحالي في قطاع غزة.

ونفى المصدر لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الاتصالات مع الوسطاء، لافتاً إلى أنه لا يوجد حالياً اتصالات مع أي من الوسطاء بخصوص الأوضاع في غزة.

ولفت المصدر أن الحديث عن وساطات بين المقاومة والاحتلال في الوقت الراهن من أجل تخفيض التصعيد المرتقب سابق لأوانه.

يشار إلى أن الاحتلال ارتكب فجر اليوم مجزرة بحق مجموعة من المواطنين في قطاع غزة، من خلال استهداف منازل مواطنين، ما أدى لاستشهاد 15 مواطن وإصابة 22 آخرين بينهم حالات حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.

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