شؤون فلسطينية

الصحة: إغلاق الاحتلال لمعبر بيت حانون يشكل خطرًا على حياة المرضى

الصحة: إغلاق الاحتلال لمعبر بيت حانون يشكل خطرًا على حياة المرضى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة إن: إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر بيت حانون حرم 142 مريض ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام، إضافة إلى 5 حالات إنقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة وأراضي 48.

وأوضحت في تصريح صحفي لها مساء الثلاثاء، أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وأضافت: "لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً، وعرقلة إدخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة".

وطالبت وزارة الصحة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

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