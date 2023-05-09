الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسسات الحكومية بغزة





رام الله - دنيا الوطنقال عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة "إنه ومنذ اللحظات الأولى للعدوان، تم إصدار توجيهات لجميع المؤسسات الحكومية برفع درجة الجاهزية والعمل وفق الخطط المعدة سابقاً، لضمان قيامها بواجبها وتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة أبناء شعبنا".وأضاف الدعليس في تصريح صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنة الطوارئ المركزية منعقدة وتتابع الأحداث وتتعامل مع تداعياتها، مبيناً أن هناك اتصالات مع كل الجهات ذات العلاقة للجم الاحتلال.وحيا الدعليس" الروح المسئولة لدى أبناء شعبنا في التعاون والتكافل، بما يظهر معدنهم الأصيل، ومقدراً جهود الطواقم العاملة في مختلف الميادين وتمسكها في تقديم رسالتها، واستمرار أداء واجبها".وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة على توفر الحاجات والسلع الأساسية بمخزون كافي، بما يشعر المواطن بالاطمئنان.