شؤون فلسطينية

شاباك يزعم: إحباط مجموعة خططت لتصنيع صواريخ في جنين

شاباك يزعم: إحباط مجموعة خططت لتصنيع صواريخ في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم رئيس جهاز (شاباك)، رونين بار، بأنه تم إحباط مجموعة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في جنين، مدعياً أنها عملت على تصنيع قذائف صاروخية لاستهداف مواقع إسرائيلية.

جاءت تصريحات بار خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. 

وقال رئيس (شاباك)، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "استهدفنا قيادة الجهاد في غزة في عملية مشتركة وذلك بعد الحصول على معلومات دقيقة".

وأضاف أنه "ساعدنا على تنفيذ عمليات الاغتيال بغزة وأحد المستهدفين كان المسؤول عن إطلاق الصواريخ من غزة"، وفق زعمه.

وتابع رئيس (شاباك): "ليس من استراتيجيتنا انتظار المهاجمين ولكن أن نستبقهم ونستهدفهم حيث هم موجودون"، وفق تعبيره.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في خضم معركة ونستعد لكل السيناريوهات"، مضيفًا أن "الأعمال العسكرية تتم بالخديعة وليست وفق رغبة الآخرين".

وتابع نتنياهو: "في الأيام المقبلة سنحتاج إلى الصبر وأي تصعيد سيقابل برد ساحق من جانبنا"، وفق تعبيره.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.

في حين، أفادت وزارة الصحة، بغزة، باستشهاد 15 مواطناً وإصابة 22 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

الصحة: إغلاق الاحتلال لمعبر بيت حانون يشكل خطرًا على حياة المرضى

الصحة: إغلاق الاحتلال لمعبر بيت حانون يشكل خطرًا على حياة المرضى

الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسسات الحكومية بغزة

الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسسات الحكومية بغزة

شاباك يزعم: إحباط مجموعة خططت لتصنيع صواريخ في جنين

شاباك يزعم: إحباط مجموعة خططت لتصنيع صواريخ في جنين

وزير جيش الاحتلال: العملية لم تنتهِ وقد نشهد إطلاق صواريخ بقوة كبيرة

وزير جيش الاحتلال: العملية لم تنتهِ وقد نشهد إطلاق صواريخ بقوة كبيرة

التعليم بغزة تُصدر تعميماً بشأن دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء

التعليم بغزة تُصدر تعميماً بشأن دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شابة إسرائيلية في الخليل

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شابة إسرائيلية في الخليل

ماذا قال الاتحاد الأوروبي بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة؟

ماذا قال الاتحاد الأوروبي بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة؟

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شابة إسرائيلية في الخليل

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شابة إسرائيلية في الخليل

ماذا قال الاتحاد الأوروبي بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة؟

ماذا قال الاتحاد الأوروبي بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة؟

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها

وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها

اشتية يلغي زيارته إلى جدة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع

اشتية يلغي زيارته إلى جدة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع

الجزائر وسوريا تعلقان على العداون الإسرائيلي على غزة

الجزائر وسوريا تعلقان على العداون الإسرائيلي على غزة

حزب الله: نؤيد كل الخيارات التي تتخذها المقاومة لردع الاحتلال

حزب الله: نؤيد كل الخيارات التي تتخذها المقاومة لردع الاحتلال

مشعل: جريمة الاغتيال ستلقى الرد الحازم من قوى المقاومة الموحدة

مشعل: جريمة الاغتيال ستلقى الرد الحازم من قوى المقاومة الموحدة

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان