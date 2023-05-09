شاباك يزعم: إحباط مجموعة خططت لتصنيع صواريخ في جنين



وأضاف أنه "ساعدنا على تنفيذ عمليات الاغتيال بغزة وأحد المستهدفين كان المسؤول عن إطلاق الصواريخ من غزة"، وفق زعمه.



وتابع رئيس (شاباك): "ليس من استراتيجيتنا انتظار المهاجمين ولكن أن نستبقهم ونستهدفهم حيث هم موجودون"، وفق تعبيره.



بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في خضم معركة ونستعد لكل السيناريوهات"، مضيفًا أن "الأعمال العسكرية تتم بالخديعة وليست وفق رغبة الآخرين".



وتابع نتنياهو: "في الأيام المقبلة سنحتاج إلى الصبر وأي تصعيد سيقابل برد ساحق من جانبنا"، وفق تعبيره.



وأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.



في حين، أفادت وزارة الصحة، بغزة، باستشهاد 15 مواطناً وإصابة 22 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.





رام الله - دنيا الوطنزعم رئيس جهاز (شاباك)، رونين بار، بأنه تم إحباط مجموعة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في جنين، مدعياً أنها عملت على تصنيع قذائف صاروخية لاستهداف مواقع إسرائيلية.جاءت تصريحات بار خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي.وقال رئيس (شاباك)، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "استهدفنا قيادة الجهاد في غزة في عملية مشتركة وذلك بعد الحصول على معلومات دقيقة".