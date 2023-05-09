وزير جيش الاحتلال: العملية لم تنتهِ وقد نشهد إطلاق صواريخ بقوة كبيرة

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، حول آخر تطورات التصعيد مع قطاع غزة وتوقعات بشأن المرحلة المقبلة.وقال غالانت: إن العملية العسكرية لم تنته، مضيفًا: "قد نشهد إطلاق صواريخ على مناطق قريبة وبعيدة بقوة كبيرة".وأكمل: "تم القضاء على قيادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة ونعرف كيف نكرر هذه العملية في ساحات أخرى أيضًا"، متابعًا: "لقد ارتكب المخربون خطأ فادحا بعدما ظنوا أن بإمكانهم تهديد دولة إسرائيل والنوم بسلام في الليل"، حسبما وصف.وزاد غالانت: "هذه الليلة تصرف الجيش والشاباك بقوة ساحقة، بحيث تم تحقيق الأهداف بالكامل"، وفق تصريحاته.في السياق، كشفت صحيفة إسرائيلية، نتائج تقييم أمني بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقب جولة التصعيد مع قطاع غزة.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن نتنياهو قال: "نحن في خضم معركة ونستعد لكل السيناريوهات"، مضيفًا أن الأعمال العسكرية تتم بالخديعة وليست وفق رغبة الآخرين.وأكمل نتنياهو: "في الأيام المقبلة سنحتاج إلى الصبر وأي تصعيد سيقابل برد ساحق من جانبنا".كما وعبر عن غضبة من تصريحات وزير الطاقة في حكومة الاحتلال بشأن العمل على اغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، ورئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار حال تدخلت في التصعيد.