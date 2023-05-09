شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تُصدر تعميماً بشأن دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء

التعليم بغزة تُصدر تعميماً بشأن دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، تعميماً بشأن دوام كافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال  ليوم غد الأربعاء.

وقالت الوزارة في تعميمها، إنها قررت "تمديد حالة تعليق الدوام لكافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، ليوم غد الأربعاء فقط، وتأجيل امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة المهنية".

وأضافت الوزارة أنه "يستمر الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب".

وتابعت، أنها "تتابع مجريات الوضع الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتتقدم بتعازيها القلبية لأهالي الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".


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