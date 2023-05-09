قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شابة إسرائيلية في الخليل
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، النار تجاه شابة إسرائيلية للاشتباه بمحاولتها إطلاق النار تجاه قوات الحيش في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت (القناة 14) الإسرائيلية: "حول الحدث قرب الخليل: اتضح أن التي تعرضت لإطلاق النار هي امرأة يهودية مصابة بمرض عقلي وتنكرت بزي وأرادت الانتحار".
وقالت (القناة 14) الإسرائيلية: "حول الحدث قرب الخليل: اتضح أن التي تعرضت لإطلاق النار هي امرأة يهودية مصابة بمرض عقلي وتنكرت بزي وأرادت الانتحار".
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