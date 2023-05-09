شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شابة إسرائيلية في الخليل

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شابة إسرائيلية في الخليل
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، النار تجاه شابة إسرائيلية للاشتباه بمحاولتها إطلاق النار تجاه قوات الحيش في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت (القناة 14) الإسرائيلية: "حول الحدث قرب الخليل: اتضح أن التي تعرضت لإطلاق النار هي امرأة يهودية مصابة بمرض عقلي وتنكرت بزي وأرادت الانتحار".


 





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