ماذا قال الاتحاد الأوروبي بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة؟

رام الله - دنيا الوطنعلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والذي أدى لاستشهاد 15 مواطناً، بينهم ثلاثة قادة كبار من حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة آخرين.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان مقتضب: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد في غزة في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم".وأضاف: "نأسف بشدة للخسائر في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال وندعو لاحترام القانون الإنساني الدولي".وأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.في حين، أفادت وزارة الصحة، بغزة، باستشهاد 15 مواطناً وإصابة 22 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.