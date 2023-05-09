شؤون فلسطينية

شهيدان جراء استهداف الاحتلال لسيارة مدنية شرق خانيونس

شهيدان جراء استهداف الاحتلال لسيارة مدنية شرق خانيونس
السيارة المستهدفة من قبل طائرات الاحتلال شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطنيْن وإصابة اثنين آخرين جراء قصف إسرائيلي شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت الصحة، في تصريح مقتضب، أن "مجمل عدد الشهداء منذ فجر اليوم الثلاثاء، بلغ 15 شهيداً بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات".

فيما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مجموعة من مطلقي مضادات الدروع في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأنه تم انتشال عدد من الشهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية شرق خانيونس.







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