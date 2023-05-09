وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الطواريء المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الثلاثاء اجتماعاً لكافة أعضائها وذلك عبر تقنية الزوم.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طاريء وعدوان إسرائيلي يستهدف و يُصيب العملية التعليمية.وجرى الحديث عن آليات تقديم وزارة التعليم الخدمات للجمهور في حالات الطوارئ، بحسب وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.وتم التطرق لمهمات لجان الطوارئ الفرعية في المديريات وآليات حصر الشهداء والجرحى الأطفال والأضرار في الأبنية المدرسية والتقارير الإعلامية إضافة إلى تجهيز المدارس التي خصصت كمراكز إيواء لخدمة أبناء شعبنا.