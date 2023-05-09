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شؤون فلسطينية

عقب تقييم أمني موسع.. نتنياهو: أمرت بالاستعداد لمعركة عسكرية متعددة الجبهات

عقب تقييم أمني موسع.. نتنياهو: أمرت بالاستعداد لمعركة عسكرية متعددة الجبهات
نتنياهو ينهي تقييماً موسعاً للوضع الأمني قبل اجتماع كابنيت
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو أنهى تقييمًا موسعًا آخر للوضع الأمني، قبل اجتماع (كابينت) الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم في (كرياه) بتل أبيب.

|وقال نتنياهو: "وجهت الجيش بالاستعداد لحملة عسكرية متعددة الجبهات، وإذا كنا بحاجة لها سنفعلها".

وأضاف، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "سأعلق على الأحداث بعد اجتماع كابينيت".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت، اليوم الثلاثاء، نتائج تقييم الوضع الأمني الذي عُقد صباحاً بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في ظل العدوان على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإنه في نهاية تقييم للوضع بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، في إسرائيل يميلون إلى انتظار رد من قطاع غزة قبل اتخاذ تحركات هجومية أخرى.

في السياق، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اسمًا على العملية العسكرية التي يشنها ضد قطاع غزة بعد ساعات قليلة من اغتياله ثلاثة قادة من حركة الجهاد.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه تم إبلاغ مصر بعملية "الدرع والسهم" بعد دقائق من الضربة الافتتاحية بغزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.

ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، القيادي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

وأضافت أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.

وأعلن جيش الاحتلال، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.

في حين، أفادت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 13 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.

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