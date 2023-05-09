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شؤون فلسطينية

الأحمد لـ "دنيا الوطن": علينا كفلسطينيين الاستمرار في المقاومة بجميع أشكالها

الأحمد لـ "دنيا الوطن": علينا كفلسطينيين الاستمرار في المقاومة بجميع أشكالها
عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، إن "علينا كفلسطينيين أن نستمر في المقاومة لكل أشكالها ولا نتردد".

وأكد في تصريح خاص لـ "أستوديو الوطن": أن "هذا حقنا المشروع ونحن نجابه الاحتلال، والقوانين الدولية تتيح لنا هذا الحق بكل أشكال النضال".

وتابع الأحمد: "علينا توحيد الصفوف ووضع تناقضاتنا جانباً حتى يكون لدينا القدرة على مجابهة أعمال القتل وتدمير البيوت على سكانهم وهم نيام، أو استمرار الاجتياحات في الليل والنهار كما حدث في نابلس صباح اليوم".

وشدد على أن هذا "عدو متغطرس وجرائمه تزداد يوماً بعد يوماً دون أي محاسب أو رقيب وكأنه فوق القانون الدولي بسبب الرعاية الأميركية والدول الغربية له".

وأردف: "هذه حكومة عصابات متطرفين وليس غريباً ما حدث في غزة أن يقصفوا منازل عائلات بغض النظر عن طبيعة عمل رب العائلة".

وقال الأحمد: إن "الرئيس محمود عباس شخصياً له اتصالات مع بعض الأشقاء العرب الذي على تماس مع القضية الفلسطينية لكل أشكالها، خاصة الذين لديهم علاقات مع الجانب الإسرائيلي من أجل التدخل ووضع حد لهذه الاعتداءات المتواصلة وطبعاً مع الأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: الرئيس عباس يغادر إلى عمان اليوم، حيث سيتوجه إلى نيويورك، من أجل إلقاء كلمة في الجلسة الخاصة التي تعقد لأول مرة منذ 75 عاماً".

وأضاف: "الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة لإحياء ذكرى النكبة حيث ستكون فرصة مناسبة للضغط على المجتمع الدولي". 

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