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شؤون فلسطينية

الجزائر وسوريا تعلقان على العداون الإسرائيلي على غزة

الجزائر وسوريا تعلقان على العداون الإسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
علقت الجزائر وسوريا على العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أدى لاستشهاد 13 مواطناً فلسطينياً بينهم ثلاثة قادة كبار من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة لعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.

بدورها، أدانت الجزائر، العدوان، معربة في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، "عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، في تعدٍ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية، مجددة تضامنها ودعمها الكامل مع الشعب الفلسطيني".

ودعت الجزائر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهتها، أعربت سوريا عن "أحر التعازي لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا إثر العدوان والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فجر اليوم"، مجددة تأكيدها على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم في تغريدة على حسابها في موقع (تويتر): "أضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة إلى سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في فلسطين المحتلة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 13 فلسطينياً كحصيلة أولية".

وأضافت: "لم تعد كلمات الإدانة والاستنكار تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية".

وتابعت الوزارة: "تتقدّم سورية بأحر التعازي لأسر الشهداء، وتكرر وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتؤكّد أن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة".

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