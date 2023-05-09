حزب الله: نؤيد كل الخيارات التي تتخذها المقاومة لردع الاحتلال
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، تضامنه الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام والصريح لكل الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية "لردع الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته".
ونعى حزب الله، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كلّ الأحرار والشرفاء في العالم "استشهاد القادة في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد جهاد شاكر الغنام، والشهيد خليل صلاح البهتيني والشهيد طارق محمد عزالدين".
وقال: "إنّ حزب الله إذ يُعرب عن اعتزازه وافتخاره بنيل هذه الثلة المجاهدة الطاهرة أرفع الأوسمة الإلهية بعد تاريخ حافل بالجهاد والصبر والمعاناة، يؤكد أنّ قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعيًا ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميمًا على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر الكامل بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز".
وأكد حزب الله أنّ ما قام به الاحتلال من غارات وحشية استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي "جريمة موصوفة بحقّ الإنسانية تجسّدت فيها كلّ معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين، وهي برسم كلّ المنظمات الإنسانية والدولية والحكومات وما يسمى بالضمير العالمي لاتخاذ المواقف والخطوات المناسبة في مواجهة هذا الإجرام المتمادي".
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