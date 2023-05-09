حزب الله: نؤيد كل الخيارات التي تتخذها المقاومة لردع الاحتلال





ونعى حزب الله، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كلّ الأحرار والشرفاء في ‏العالم "استشهاد القادة في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد جهاد شاكر الغنام، ‏والشهيد خليل صلاح البهتيني والشهيد طارق محمد عزالدين".





وقال: "إنّ حزب الله إذ يُعرب عن اعتزازه وافتخاره بنيل هذه الثلة المجاهدة الطاهرة أرفع الأوسمة ‏الإلهية بعد تاريخ حافل بالجهاد والصبر والمعاناة، يؤكد أنّ قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعيًا ‏ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميمًا على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر الكامل بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز".‏





وأكد حزب الله أنّ ما قام به الاحتلال من غارات وحشية استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي ‏"جريمة موصوفة بحقّ الإنسانية تجسّدت فيها كلّ معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين، وهي ‏برسم كلّ المنظمات الإنسانية والدولية والحكومات وما يسمى بالضمير العالمي لاتخاذ المواقف ‏والخطوات المناسبة في مواجهة هذا الإجرام المتمادي". ‏





رام الله - دنيا الوطنأعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، تضامنه الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام والصريح لكل ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية "لردع الاحتلال ‏وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته". ‏