مصدر بالمقاومة ينفي لـ "دنيا الوطن" تعليق الاتصالات مع الوسطاء

خاص دنيا الوطنكشف مصدر في المقاومة الفلسطينية، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن تعليق المقاومة الاتصالات مع الوسطاء أو أي جهة تسعى لتخفيض التصعيد الحالي في قطاع غزة.ونفى المصدر لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الاتصالات مع الوسطاء، لافتاً إلى أنه لا يوجد حالياً اتصالات مع أي من الوسطاء بخصوص الأوضاع في غزة.ولفت المصدر أن الحديث عن وساطات بين المقاومة والاحتلال في الوقت الراهن من أجل تخفيض التصعيد المرتقب سابق لأوانه.يشار إلى أن الاحتلال ارتكب فجر اليوم مجزرة بحق مجموعة من المواطنين في قطاع غزة، من خلال استهداف منازل مواطنين، ما أدى لاستشهاد 13 مواطن وإصابة 20 آخرين بينهم حالات حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.