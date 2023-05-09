قطر تعقب على المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية في قطر، بأشد العبارات، مساء اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي والجرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.وحذرت الخارجية القطرية من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.وجددت الخارجية موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.