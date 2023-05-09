الشرطة بغزة: نؤكد توفر السلع الأساسية بالأسواق ونحذر التجار من أيّ مخالفات



وحذرت مباحث المتوين التجار من أية مخالفات بهذا الصدد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأشارت مباحث التموين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية حالات احتكار أو تلاعب بأسعار المواد الأساسية والتموينية بالاتصال على دائرة مباحث التموين بالشرطة على الرقم 0595959400 أو الإبلاغ عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية 109.





رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الشرطة تتابع حالة الأسواق والمحال التجارية والمولات في محافظات قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي، وتوفّر السلع الأساسية والتموينية بأسعارها الطبيعية.وطمأنت مباحث التموين المواطنين بتوفر جميع السلع، كما ودعتهم للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال أو رفع للأسعار.