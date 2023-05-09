الخارجية الأردنية: نواصل الاتصالات والتحركات لوقف التصعيد الخطير في غزة



وطالب المجالي بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.



وشدد على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.







رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري للتعيد الخطير في قطاع غزة، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.وأدان المجالي باسم وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس، بحسب ما أوردت قناة (المملكة) الأردنية.