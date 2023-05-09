سلمي: المقاومة على جهوزية تامة للرد على جريمة الاحتلال واغتيال قادة السرايا

خاص دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن المقاومة سترد على جريمة الاحتلال في قطاع غزة والتي أدت لاستشهاد مجموعة من المواطنين بينهم قادة في حركة الجهاد.وشدد سلمي في حديث لـ "دنيا الوطن" أن المقاومة على جهوزية تامة وكاملة للرد على جريمة الاحتلال واغتيال قادة سرايا القدس مهما بلغت التضحيات.وكان الاحتلال ارتكب جريمة فجر اليوم الثلاثاء، في القطاع، بعدما استهدف منازل للمواطنين في رفح وغزة ما أدى لاستشهاد 13 مواطناً وإصابة 20 آخرين بينهم حالة حرجة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.