المالية: صرف حسومات رواتب المعلمين الخميس المقبل وننفي تصريحات منسوبة للوزير بشارة

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة المالية الفلسطينية ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لوزير المالية شكري بشارة حول الحسومات التي تمت على رواتب المعلمين.وأكدت الوزارة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن كشوفات المعلمين تم تزويدهم بها من قبل وزارة التربية والتعليم اليوم، وسيتم صرفها لصالح المعلمين يوم الخميس المقبل الموافق 11/05/2023.وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر في نشر أي معلومة أو تصريح منسوب لوزارة المالية لم ينشر على موقع أو صفحة الوزارة الرسمية.