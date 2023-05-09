الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: على قادة الاحتلال أن يستعدوا لدفع الثمن



ونعت الغرفة المشتركة "كوكبةً من شهداء شعبنا من القادة والأطفال والنساء ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الغادر الذي شنه الاحتلال على بيوت الآمنين فجر اليوم الثلاثاء، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين".



رام الله - دنيا الوطنحمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة التي راح ضحيتها 13 شهيداً من بينهم ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي ونساء وأطفال.وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه "على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن".