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شؤون فلسطينية

وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة
غالانت- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، تعليمات لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غالانت بعد محادثة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة أصدر تعليمات بوجوب أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو بما في ذلك عملية عسكرية لفترة طويلة ونطاقات إطلاق صواريخ أبعد.

في السياق، كشفت صحيفة إسرائيلية، نتائج تقييم الوضع الأمني بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في ظل العدوان على قطاع غزة صباحًا.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإنه في نهاية تقييم للوضع بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، في إسرائيل يميلون إلى انتظار رد من قطاع غزة قبل اتخاذ تحركات هجومية أخرى.

وكان قد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اسمًا على العملية العسكرية التي يشنها ضد قطاع غزة بعد ساعات قليلة من اغتياله ثلاثة قادة من حركة الجهاد.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه تم إبلاغ مصر بعملية "الدرع والسهم" بعد دقائق من الضربة الافتتاحية بغزة.

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