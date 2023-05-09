(أونروا) بغزة توضح طبيعة عمل المراكز الصحية في الوضع الراهن

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيس برنامج الصحة بوكالة (أونروا) غادة الجدبة، اليوم الثلاثاء، إن المراكز الصحية التابعة للوكالة ستستمر بفتح أبوابها لجمهور المراجعين ضمن خطة الطوارئ المعدة مسبقا وسيتم عمل تقييم يومي للعمل بالمراكز الصحية التابعة للوكالة لضمان السلامة للموظفين و جمهور اللاجئين.وأوضحت الجدبة في تصريح صحفي أن العمل سيبدأ من الساعة 8:30 صباحاً حتى 1:45 ظهرا وتقوم بتقديم الخدمات الصحية الأساسية.وطالبت الجدبة الجمهور باستخدام خدمة التطبيب عن بُعد، والتي يمكنهم الوصول إليها من خلال الرقم المجاني: 1800444666 وذلك لطلب المشورة الصحية في الحالات ذات الاعراض الطفيفة والمتوسطة لتقليل تعرض الجمهور للخطر.وأشادت بالعمل الذي يقوم به جميع العاملات والعاملين من الفرق الطبية داخل المراكز الصحية وتمنت السلامة للجميع.