مباشر | 13 شهيداً في عدوان إسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تدين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

التعاون الإسلامي تدين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة
التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال، صباح اليوم في قطاع غزّة، والتي أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين فلسطينيا.

واعتبرت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه المجزرة النكراء امتدادا للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جميع جرائمه وانتهاكاته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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