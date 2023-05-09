بالفيديو.. أبو حمزة: سنكون عند واجبنا والتزامنا تجاه الشهداء

رام الله - دنيا الوطنأكد أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أن جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة من قادتنا ستكون نهايتها هزيمة العدو وأركانه.وقال أبو حمزة خلال كلمة مصورة له إن "هذه الجريمة لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الطريق. لافتًا إلى أن "مجازر جيش الإرهاب الصهيوني ستزيد شعبنا الباسل تمسكا بالمقاومة"وتابع "سنواجه العدوان بكل ثبات وقوة وسيخلف القائد ألف قائد، نؤكد أننا سنكون عند التزامنا وواجبنا تجاه الشهداء وسنواجه العدوان بكل إقدام"وشدد على أن المقاومة ستكون عند التزامها وواجبها لدماء الشهداء، داعياً الشعب للاتفاف حول المقاومة كخيار استراتيجي لردع العدوان.