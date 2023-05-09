مباشر | 13 شهيداً في عدوان إسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

بالفيديو: الاحتلال ينشر مشاهد اغتيال قيادييْن في حركة الجهاد الإسلامي

بالفيديو: الاحتلال ينشر مشاهد اغتيال قيادييْن في حركة الجهاد الإسلامي
الاحتلال ينشر مشاهد اغتيال قيادييْن في حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقطعًا مصورًا يظهر فيه لحظة اغتياله للقيادييْن في حركة الجهاد الإسلامي خليل البهتيني وجهاد غنام.

وقد أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم، استشهاد ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.

ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، القيادي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

وأضافت، أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.

 



 





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