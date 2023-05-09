حماس: الاحتلال لن ينجح بالفصل بين الساحات والمقاومة ستكون موحدة بالرد على جرائمه





وقال قاسم في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" إن "الاحتلال لن ينجح إطلاقاً في الفصل بين ساحات الفعل النضالي أو بين مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية".



وتابع أن "الاحتلال الصهيوني كعادته يلجأ إلى الغدر والقتل وارتكاب المجازر ضد شعبنا الفلسطيني، وتعمد هذه المرة قتل المدنيين الآمنين في داخل بيوتهم وداخل الشقق السكينة في جريمة كبيرة وانتهاك خطير لكل القيم والأعراف الإنسانية بقتل الأطفال والشيوخ والنساء".



وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن "الجريمة التي ارتكبت اليوم في قطاع غزة تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".



وأكمل أن: "الرد يجب ان يكون موحداً من كل القوى السياسية والعسكرية في الميدان وأيضًا في كل ساحات التواجد الفلسطيني في القدس وفي الضفة وفي غزة والداخل المحتل وعلى أكثر من جبهة حيث يتواجد الفلسطيني يجب أن يرد على هذه الجريمة".





خاص دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، أن "الشعب الفلسطيني لن يمرر هذه الجريمة دون رد يوازي الفعل الصهيوني الإجرامي". لافتًا إلى أن "المقاومة ستكون كما كانت دائمًا موحدة في الردّ على جرائم الاحتلال."