منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى رفع مستوى الوعي العالمي

رام الله - دنيا الوطندعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الرفع من مستوي الوعي العالمي بضرورة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الرامية إلى توفير الحماية للأبرياء وضحايا النزاعات والحروب اتساقا مع مبادئ الإسلام السمحة وميثاق المنظمة.‎وأكدت المنظمة التزامها العميق بتعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، بتخصيصها ليوم التاسع من مايو من كل عاما كيوم عالمي للقانون الدولي الإنساني بموجب قرارها رقم 1/42 الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في الكويت عام 2015.‎وتنتهز الأمانة العامة هذه المناسبة لتناشد الدول الأعضاء الاستفادة من هذا اليوم للقيام بنشاطات تسهم في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني والسهر علي تطبيقها في أرض الواقع من أجل حماية المدنين لاسيما الأطفال والنساء والعجزة واللاجئين والنازحين.‎كما دعت كافة المجتمعات إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز وتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي تعد الكثير من مبادئه من صميم القيم الإسلامية السمحة.