مباشر | استشهاد 13 فلسطينياً في عدوان إسرائيلي جديد على القطاع

شؤون فلسطينية

شاهد: بدء تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

شاهد: بدء تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
صورة من تشييع جثمان الطبيب جمال خصوان
رام الله - دنيا الوطن
بدء ظهر اليوم الثلاثاء، تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته 13 مواطنًا.

وأفادت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم، باستشهاد 13 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها أن من بين الشهداء 4 أطفال، و4 سيدات، كما أنه لازال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت فجر اليوم عدداً من المنازل والشقق السكنية في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

بدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد عدد من قادتها العسكريين البارزين رفقة عائلاتهم خلال عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
 








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