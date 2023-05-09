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لجنة الطوارئ المركزية بكهرباء غزة تناقش سيناريوهات وخطط تزويد المرافق الحيوية بالتيار الكهربائي

لجنة الطوارئ المركزية بكهرباء غزة تناقش سيناريوهات وخطط تزويد المرافق الحيوية بالتيار الكهربائي
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
 عقدت لجنة الطوارئ المركزية بشركة توزيع الكهرباء صباح اليوم الثلاثاء 9/5/2023م اجتماعا موسعا ضم كافة أعضائها وبحضور مدير عام الشركة م. ماهر عايش ومستشار رئيس هيئة المديرين م. بسام البس وذلك لتقييم الوضع العام ومناقشة سيناريوهات وخطط العمل بعد العدوان على قطاع غزة وكذلك التحديات المرتبطة بالاحتياجات الملحة للمرافق الحيوية من التيار الكهربائي وخاصة بعد إيقاف أحد مولدات محطة التوليد عن العمل بسبب إغلاق المعابر وتوقف تدفق الوقود للمحطة. 

وقد ناقشت اللجنة عدد من القضايا ذات الصلة ومن أبرزها، تقييم الوضع الراهن ومتابعة تنفيذ الأعمال حسب خطة الطوارئ المعتمدة والإطلاع عن كثب على التطورات الميدانية ومستجدات الأمور وخاصة في أفرع الشركة بمحافظات القطاع، وكذلك مناقشة أداء طواقم العمل للمرحلة الحالية والقادمة وإيجاد حلول سريعة للمعيقات والمشاكل المستجدة وخطط وإجراءات المناورة عبر خطوط كهرباء بديلة في ظل تحديات نقص الطاقة وامكانية تعطل الخطوط كما حدث في اعتداءات سابقة.

كما ناقشت اللجنة الاتصالات الجارية حاليا مع مختلف الأطراف والشركاء لتنسيق العمل المشترك لتأمين مستمر للخدمات الحيوية. 




وقد أصدر م.عايش توجيهاته للجهات المختصة بالشركة بضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات لتذليل أي معوقات تحول دون تقديم الخدمة للمواطنين وكذلك ضرورة العمل على توفير كل المتطلبات اللوجستية لطواقم الشركة لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، والإبقاء على اليقظة التامة للتعامل مع أي طارئ مع الحرص على السلامة التامة لجميع الموظفين واتباع ارشادات الوقاية والسلامة.

وأوصى م.عايش جهات الاختصاص بالشركة بضرورة إيجاد حلول سريعة وبدائل ملائمة لأي مشاكل أو مستجدات ميدانية تحدث خلال الأزمة بما في ذلك توفير أماكن شحن لعدادات مسبقة الدفع والتواصل مع منافذ الشحن الخاصة بالمتعاقدين مع الشركة لتأمين تلك الخدمة للمواطنين بشكل آمن وميسر .

وقد وجه مدير عام الشركة تعليماته لجميع لجان الطوارئ بالشركة بضرورة بذل الجهود والسهر على راحة المواطنين من خلال ترتيب الأولويات لديهم بما هو متاح من كهرباء وعلى رأسها المستشفيات ومضخات المياه العادمة وآبار مياة الشرب ومحطات التحلية عبر التنسيق مع البلديات لتأمين تلك الخدمة الحيوية للمواطنين في ظل هذه الظروف.

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