أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على جرائم الاحتلال في غزة والضفة

رام الله - دنيا الوطنأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء شعبنا، والذي استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.وأضاف أبو ردينة: نحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.وحذر الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات.